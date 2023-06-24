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Праздник выпускников «Алые паруса – 2023» в Петербурге. Видеотрансляция

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Фото: ТАСС/Валентина Певцова
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В Санкт-Петербурге начался праздник выпускников «Алые паруса». Прямую трансляцию ведет Пятый канал.

Главной частью шоу традиционно станет проход знаменитого брига «Россия» под алыми парусами. Вживую увидеть сказку смогут не только выпускники из Северной столицы, но и ребята из Донбасса и Запорожья.

Ежегодный праздник «Алые паруса» — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитная карточка Санкт-Петербурга. Впервые фестиваль выпускников прошел в Ленинграде в 1968-м, однако через несколько лет традиция прервалась. В 2005 году «Алые паруса» возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В прошлом году праздник выпускников «Алые паруса» побил рекорд зрительской аудитории. Его посмотрело почти 20 млн человек.

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