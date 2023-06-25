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Ветер мечты: в Санкт-Петербурге прошли «Алые Паруса»

Российские выпускники отметили окончание школы
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Алые паруса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В Санкт-Петербурге прошел традиционный праздник выпускников «Алые паруса». Школьники города на Неве и гости из других регионов страны собрались вместе, чтобы отметить радостное событие. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Алые паруса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Более тысячи ребят собрались на Дворцовой площади в ночь с 24 на 25 июня, чтобы отметить один из самых важных праздников в жизни
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Алые паруса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
На фестиваль в Северную столицу приехали также выпускники школ из новых регионов России
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Алые паруса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Для выпускников выступили одни из самых популярных среди молодежи звезд российской эстрады: Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Хедлайнером концерта на Дворцовой площади стала группа «Чайф»
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Алые паруса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Ведущие мероприятия Дмитрий Хрусталев и Ида Галич приветствуют выпускников со сцены «Алых парусов»
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Алые паруса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Старт «Алым парусам – 2023» дал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. На празднике он выступил с приветственной речью
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Алые паруса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
В этом году фестивалю «Алые паруса» исполняется 55 лет с момента его основания. Впервые его провели в Ленинграде в 1968 году
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Алые паруса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Певица Юлианна Караулова призвала молодых людей не бояться экспериментов, загадывать желания и «брать от этой жизни всё»
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Алые паруса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Молодой исполнитель Gafur на сцене «Алых парусов – 2023»
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Алые паруса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Группа «Моя Мишель» исполнила на фестивале композиции «Ветер меняет направление», «Пташка» и «Зима в сердце»
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Алые паруса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Кульминацией шоу традиционно стал проход брига «Россия» под алыми парусами. Певец SHAMAN выступил на борту брига с песней «С чего начинается Родина»
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Алые паруса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
«Алые паруса» — единственный российский праздник, занесенный в реестр мирового событийного туризма
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