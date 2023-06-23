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27 июня — Всемирный день рыболовства: история праздника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В конце июня в разных странах мира отмечается Всемирный день рыболовства — праздник в честь любителей рыбалки и всех, для кого рыбный промысел не только хобби, но и работа. «Известия» собрали самые интересные факты о торжестве и традициях его празднования в России.

Как появился Всемирный день рыболовства

Рыболовство — один из самых древнейших промыслов. В истории человечества он известен еще задолго до появления земледелия и скотоводства и долгое время оставался главным источником пропитания. Сегодня водные биоресурсы также относятся к числу наиболее важных и незаменимых продовольственных товаров на Земле.

Однако идея учредить праздник в честь рыболовов появилась не так давно. Праздник был учрежден решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства (IUCN), которая прошла летом 1984 года в Риме.

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Начиная с 1985 года Всемирный день рыболовства отмечается каждый год более чем в 100 странах мира. В 2023 году он пройдет в 39-й раз. Одна из целей праздника — повысить престиж профессии и напомнить о необходимости бережного отношения к водным биоресурсам.

Кого поздравляют во Всемирный день рыболовства

В этот день принято поздравлять сотрудников рыбной инспекции, предприятий по добыче и переработке рыбы, экипажи суден, ведущих промысловую добычу, студентов и преподавателей профильных учебных заведений, а также всех, кто не представляет своей жизни без удочки.

Как отмечают Всемирный день рыболовства в России

В День рыболовства в России и других странах мира проводятся семинары, на которых специалисты выступают с докладами об актуальных проблемах своей отрасли. Среди самых актуальных — браконьерство. Также обсуждаются другие вопросы, связанные с экологией и охраной редких популяций рыб.

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И, конечно, как профессионалы, так и любители не представляют праздник без выездов к воде. На берегу для рыбаков проводится много конкурсов и мастер-классов. Например, можно посоревноваться в мастерстве ловли рыбы. Кто наловит больше всех или кому попадется на крючок самая увесистая рыба, тот получает в подарок новый набор рыбацких снастей и экипировки, среди которых может оказаться и чугунный котелок для ухи.

Причем с каждым годом на этих мероприятиях можно увидеть всё больше женщин.

Во время праздничных застолий рыбаки рассказывают о своих самых больших уловах и, по традиции, желают друг другу хорошего клева.

Ранее «Известия» сообщали, что в 2022 году российские рыбаки добыли около 5 млн т рыбы.

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