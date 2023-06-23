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Mazda возобновила выпуск роторных двигателей после многолетнего перерыва

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Фото: newsroom.mazda
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Японская компания Mazda возобновила производство роторных двигателей в Хиросиме после 11 лет перерыва, сообщает 23 июня, в пятницу, пресс-служба марки.

Mazda стала единственным из современных производителей, который продолжает выпускать роторные двигатели.

На сегодняшний день компания произвела более 1 990 000 автомобилей с роторным двигателем. Известно, что силовую установку легендарной конструкции получит гибридный кроссовер Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV, в котором двигатель Ванкеля не имеет отношения к движению автомобиля, а лишь подзаряжает батарею.

В компании также озвучили характеристики двигателя: рабочий объем ― 0,8 л, мощность ― 75 л.с. (116 Нм).

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ЕС 23 июня запретил поставки электромобилей и гибридных автомобилей, а также некоторых машин с двигателями внутреннего сгорания в Россию ввиду очередного, 11-го, пакета экономических санкций в отношении РФ. Согласно новым ограничениям, теперь из Европы нельзя ввезти в Россию как новые, так и подержанные электрокары, гибриды и автомобили с рабочим объемом двигателя более 1,9 л.

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