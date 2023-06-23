Петрозаводск вошел в топ-10 направлений для необычного отдыха

Петрозаводск включили в десятку направлений для самого необычного отдыха в России. Рейтинг составил сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Первое место в топ-10 путешествий не на море в 2023 году заняла Москва. На втором расположилась Казань, а на третьем — Кисловодск. Далее следуют Ростов-на-Дону, Краснодар и Краснодарский край, Волгоград, Пятигорск и Петрозаводск. Замыкают десятку Оренбургская и Нижегородская области.

ИА FlashNord отмечает, что Петрозаводск оказался еще и самым дорогим необычным направлением для путешествий.

Ранее сообщалось, что в центре Петрозаводска в помещениях бывшего ресторана «Петровский» создадут культурное пространство. Там мастера и ремесленники получат возможность проводить мастер-классы и продавать свою продукцию. Бывший ресторан «Петровский» расположен рядом с Национальным музеем Карелии.