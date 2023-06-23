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Производство макарон в Шебекино возобновят с 1 июля

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Фото: ТАСС/Evgenij Razumnyj
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С 1 июля может возобновить свою работу предприятие по производству макаронных изделий АО «Макопр» в Шебекино Белгородской области. Этого не исключила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишет РИА «Новости».

Омбудсмен рассказала, что к предприятию уже подводят водные коммуникации. По словам Москальковой, необходимо создать условия для возвращения людей из эвакуации, убедиться, что в этих районах безопасно.

ИА «Абирег» уточняет, что производство макаронных изделий в Шебекино приостановили из-за обстрелов. 16 июня глава Минпромторга Денис Мантуров предложил возместить ущерб заводам, пострадавшим от атак Вооруженных сил Украины и сделать это за счет взносов от продажи иностранных компаний.

Правительство направило 1 млрд рублей на помощь в восстановлении бизнеса, пострадавшего от обстрелов ВСУ. Размер компенсации будет зависеть от суммы ущерба. Так, если он составил 1 млн рублей, то власти полностью его возместят. Если ущерб был от 1 млн до 100 млн рублей, то будет компенсировано от 50 до 70%. Если ущерб превысил 100 млн рублей, то власти возместят 40% от этой суммы, но не менее 50 млн и не более 100 млн рублей.

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