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Мантуров предложил компенсировать ущерб заводов от ВСУ за счет иностранных компаний

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Глава Минпромторга Денис Мантуров предложил возместить ущерб пострадавшим от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) заводов за счет взносов от продажи иностранных компаний. Об этом он заявил 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы получили, например, сейчас средства в бюджет от продажи иностранцами активов в РФ. Иностранная компания уходит и обеспечивает взнос в бюджет. Вот из этих средств я хочу предложить выплачивать компенсацию по ущербу, нанесенному нашим предприятиям в результате обстрелов», — сказал он журналистам в кулуарах форума.

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Накануне Мантуров рассказал, что Минпромторг России готовит отдельную программу поддержки пострадавших от атак украинских боевиков промышленных предприятий. Он добавил, что план по восстановлению и поддержке пострадавших при обстреле Шебекина мощностей уже сформирован.

ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую и Курскую области. По состоянию на 1 июня, как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, были повреждены 10 предприятий в городе Шебекино. Предварительно, на их восстановление понадобится 13 млрд рублей.

1 июня сообщалось, что Минпромторг поможет восстановить пострадавшие от обстрелов предприятия в Шебекино. Уточнялось, что средства будут выделены в рамках действующих программ Фонда развития промышленности и других мер господдержки.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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