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Площадку для обучения обработке самоцветов создадут в Ульяновске

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В Ульяновской области создадут производственную площадку для проведения мастер-классов по обработке самоцвета симбирцита. Занятия планируют делать различного уровня сложности, чтобы в них могли принять участие даже дети дошкольного возраста.

О проекте пишет ulpravda.ru, ссылаясь на результаты визита губернатора Алексея Русских в музей-салон камня и его знакомство с арт-объектом «Симбирцитовая зала». Глава региона побывал также на производстве предприятия народного художественного камнерезного промысла «Аммонд».

Цель создания площадки для проведения мастер-классов — привлечение туристов и проведение профориентационной работы с местной молодежью.

Агентство уточняет, что на реализацию проекта по созданию «Симбирцитовой залы» из федерального бюджета выделили 2,6 млн рублей, привлекли около 10 млн рублей частных инвестиций. Задачами проекта являются знакомство туристов с ульяновским самоцветом, методами его обработки, демонстрация достижений мастеров. В зале представлены симбирцитовые фонтан, трон, настенная мозаика и Большой аммонит.

Посещение музея симбирцита включили в национальный туристический маршрут «Дворянин на Волге». Для туристов организовали комплексную экскурсионную программу.

Ранее сообщалось, что Ульяновскую область в 2022 году посетили 505 тыс. туристов. Порядка 409 тыс. человек воспользовались коллективными средствами размещения, еще 96 тыс. человек посетили регион без ночевки. Путешественники посещали музеи, ходили на экскурсии и любовались Волгой.

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