Больше 500 тыс. туристов посетили Ульяновскую область в 2022 году

В 2022 году Ульяновскую область посетили 505 тыс. туристов. Об этом сообщает ulpravda.ru со ссылкой на региональное агентство по туризму.

Порядка 409 тыс. человек воспользовались коллективными средствами размещения, еще 96 тыс. человек посетили регион без ночевки. Путешественники посещали музеи, ходили на экскурсии и любовались Волгой.

90 теплоходов привезли в Ульяновск около 18 тыс. туристов. Головной Музей истории гражданской авиации посетили около 30 тыс. человек. Ульяновский аквапарк привлек порядка 170 тыс. человек из разных регионов России.

Возраст большинства туристов составляет от 35 до 44 лет. Наиболее популярными месяцами для путешествий стали декабрь и июль. Основная часть путешественников приехала из соседних регионов — Самарской области и Татарстана.