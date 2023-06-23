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Балкон обвалился и повредил машину на улице Рубинштейна в Петербурге

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В Санкт-Петербурге на улице Рубинштейна рухнул балкон дома, в котором жил Сергей Довлатов. Подробности сообщили очевидцы в соцсетях. Обошлось без пострадавших.

Штукатурка с нижней части постройки обвалилась на автомобиль «Лада». У него примята крыша. По всему бульвару разбросаны куски бетона, что затрудняет передвижение прохожих.

Телеканал «78» сообщает, что УК «ЖКС Северо-Запад», которая отвечает за состояние этого дома, уже привлекали к административной ответственности за регулярные протечки.

В феврале управляющую компанию наказали за состояние дома 23 на улице Рубинштейна. В нем проживает режиссер Алексей Герман-младший. Он не раз жаловался на непрекращающийся потоп после капремонта крыши.

Ранее, 22 июня, сообщалось, что в Петербурге обрушился фрагмент здания завода имени Козицкого на 7-й линии Васильевского острова. В связи с произошедшим организована проверка. Прокуроры устанавливают обстоятельства и причины обрушения здания.

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