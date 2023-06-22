В Санкт-Петербурге обрушилось здание бывшего завода

В Санкт-Петербурге обрушился фрагмент здания завода имени Козицкого на 7-й линии Васильевского острова. Об этом 22 июня сообщила прокуратура города.

«На месте происшествия для координации действий аварийных и экстренных служб, а также правоохранительных органов находятся работники прокуратуры Василеостровского района Санкт-Петербурга», — сообщило ведомство в Telegram.

В связи с произошедшем организована проверка. Прокуроры устанавливают обстоятельства и причины обрушения здания.

Ранее, 20 июня, кирпичная стена обрушилась на двоих детей в поселке Ровном Саратовской области. Травмы получил 11-летний мальчик, врачи выявили у него ушибы головы, рук и ног. Госпитализация не потребовалась.