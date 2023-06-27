Брюссельский шантаж

Конфликт между ядром и брюссельской бюрократией Европейского союза, с одной стороны, и руководством, правящими партиями и большинством населения Венгрии и Польши, с другой стороны, имеет длительную историю. Согласно образу, который в ЕС приписывается Венгрии и Польше, в отличие от всех остальных государств-членов, они перестали быть полноценными демократиями. Хотя особое внимание союза уделяется Венгрии, которая сопротивляется Брюсселю в вопросах взаимоотношений с Россией, Польша, считаясь главным антироссийским «ястребом», не устраивает Брюссель по ряду ключевых внутренних вопросов.

Впрочем, в ЕС накапливали претензии к консервативному руководству Венгрии и Польши с начала 2010-х. Однако в объединении не спешили принимать принудительные меры в отношении плохишей. Такая сдержанность объяснялась тем, что ни Будапешт, ни Варшава не шли на прямое нарушение решений, согласованных на уровне ЕС. Ситуация резко изменилась, когда в 2015–2016 годах союз столкнулся с миграционным кризисом. Вышеградская четверка упорно открещивалась от любой схемы распределения мигрантов. В конце концов ядру Евросоюза надоело терпеть их обструкцию.

На этом фоне Брюссель на пике коронавирусной пандемии разработал механизм обусловленности. Его суть состоит в принуждении государств-членов придерживаться общей линии посредством приостановки их финансирования из европейских средств вплоть до приведения законодательства и правоприменительной практики в соответствие с нормативными устоями объединения. Формально механизм заработал как часть системы права ЕС с января 2021 года, однако на протяжении нескольких месяцев Венгрии и Польше удавалось оттянуть его практическое внедрение, тем самым провоцируя еще один конфликт с брюссельской бюрократией.

В краткосрочной перспективе конфликт с Брюсселем значил для Будапешта и Варшавы очень мало. Более того, он помог Виктору Орбану и его партии «Фидес» одержать убедительную победу на выборах, состоявшихся в апреле 2022-го. Однако в среднесрочной перспективе бюрократические проволочки, придуманные Еврокомиссией и стоящими за ней политическими силами, поставили венгерские власти в крайне невыгодное положение. С декабря прошлого года Совет ЕС заморозил финансовые средства объединения, причитающиеся Венгрии. Удержано порядка €28 млрд: €22 млрд, которые должны были поступить из Фонда сплочения, и €5,8 млрд — на реализацию национального плана восстановления экономики.

Для бюджета страны это стало настолько чувствительной потерей, особенно в условиях скачка цен на энергию и продовольствие, неустойчивой экономической конъюнктуры и всплеска забастовок, что официальный Будапешт вынужден был быстро принять условия Брюсселя. Он согласовал с Европейской комиссией 27 блоков мер, осуществления которых она потребовала для разблокировки средств.

Правительство Венгрии четко следовало требованиям при подготовке обещанного Европейской комиссии законодательного пакета. В начале мая 2023 года парламент Венгрии обнародовал его. После того как парламент утвердил законодательные акты, обеспечивающие проведение судебной реформы по лекалам институтов интеграционного блока, представители экспертного сообщества ЕС с удовлетворением констатировали, что «Виктор Орбан и его правительство встали на путь возвращения к верховенству права».

Вместе с тем они посчитали меры по либерализации законодательства Венгрии всего лишь «первым шагом» в правильном направлении. По их оценкам, подхваченным европейскими НКО, для выполнения всех требований, предъявленных Будапешту, изначальных мер недостаточно. Венгрии нужно будет убедить ЕС в том, что надлежащее осуществление судебной реформы действительно происходит. Ведь реальная санация судебной системы, как надеются в Брюсселе, свяжет руки начальству, активистам и функционерам «Фидес».

По подсчетам функционеров ЕК, Будапешту предстоит реализовать еще порядка 20 блоков мер. Они лишь в какой-то степени пересекаются с изначально выставленными требованиями. Часть из них непосредственно касается порядка расходования средств, которые Будапешт надеется получить от ЕС. Государства-члены ожидают от правительства Венгрии принятия мер, которые гарантируют честность и прозрачность государственных закупок; позволят предотвращать и пресекать расхищение средств, получаемых от ЕС, и их нецелевое расходование; помогут в борьбе с коррупцией, мошенничеством и профилактике конфликта интересов. По состоянию на май 2023 года Европейская комиссия сочла усилия Будапешта недостаточными и подтвердила свое предложение блокировать 65% средств из фондов ЕС, предназначенных для Венгрии, что составляет €5,7 млрд.

В случае положительной оценки институтами Евросоюза проводимой в Венгрии судебной реформы будут разблокированы 85% предназначенных ей финансовых ресурсов. Если Будапешт уберет из закона о защите детей положения, которые Брюссель считает дискриминационными в отношении ЛГБТИК, он вернет себе еще 3%; скорректирует законодательство, квалифицированное институтами ЕС в качестве ущемляющего академические свободы, — 9%; пересмотрит нормативные акты и политику приема лиц, ищущих убежища, и беженцев, расцениваемые союзом как несовместимые с установками альянса в данной области, — последние 3%. Для получения средств объединения Будапешту надо будет каждый раз подавать запрос на их выплату. При этом окончательное решение остается за Советом ЕС.

Естественно, Будапешт пытается бравировать и делать вид, что обойдется без причитающихся ему денег. Согласно планам правительства, ставка будет делаться на привлечение прямых инвестиций. Также Будапешт рассчитывает на «самофинансирование».

Параллельно он заботится о снижении долговой нагрузки. Так, венгерское руководство провело успешные переговоры с ПАО «Газпром» об отсрочке платежей на три года. Как заявил министр экономического развития Венгрии Мартон Надь, «благодаря этой сделке форинт получает защитный зонт» и дополнительные объемы столь нужных экономике энергоносителей. Динамично развиваются финансово-экономические связи Венгрии с Китаем, Турцией, странами Персидского залива, Средней Азии, в частности Узбекистаном, Закавказья. Например, с Баку в мае 2023 года Будапешт достиг договоренности о расширении «сотрудничества в промышленной, энергетической, фармацевтической, транспортной, банковской и других областях».

Однако при всей браваде руководства Венгрии в действительности оно находится в крайне сложном, финансово зависимом положении. Выход из него диктуется не им, а Брюсселем. К тому же оно вынуждено действовать с оглядкой на по-прежнему проевропейские настроения электората. Согласно опросам общественного мнения, проводившимся в середине 2023 года, большинство населения, как это ни странно ввиду противостояния между правящей элитой Венгрии и ядром и институтами ЕС, позитивно смотрит на то, что делает интеграционное объединение и ЕП. В частности, по данным Евробарометра, 45% венгров высказываются по поводу последнего нейтрально, 39% — положительно и только 15% — негативно.

Подобный шантаж в итоге может повлиять на внешнюю политику Венгрии, в том числе по украинскому треку. Ведь по каким-то причинами Будапешт, который зачастую публично выступал против расширения ограничений в отношении РФ, за закрытыми дверями всё же голосовал за принятие уже 11 санкционных пакетов.

Автор — доктор политических наук, директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ, профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН

Расширенная версия материала будет опубликована в ежемесячном мониторинге Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ «Санкционнная канарейка»

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