Полиция приступила к поискам поджигателя машин на юго-западе Москвы

Поджигатель четырех автомобилей на юго-западе Москвы попал на камеры видеонаблюдения. Полиция приступила к поискам злоумышленника, о чем в пятницу, 23 июня, сообщила пресс-служба МВД.

На записи видно, как неизвестный на самокате приблизился к машине и что-то бросил в нее, после чего автомобиль загорелся. Затем подозреваемый скрылся с места происшествия.

Полиция расследует поджог. Параллельно оценивается материальный ущерб и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

О поджоге автомобилей на улице Островитянина стало известно в ночь на 23 июня. В результате никто не пострадал.