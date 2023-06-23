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Тело ребенка нашли под окнами многоэтажки в Хабаровском крае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Хабаровском крае под окнами жилой многоэтажки обнаружили тело десятилетнего ребенка. Об этом 23 июня сообщила региональная прокуратура.

Отмечается, что тело было обнаружено в Комсомольске-на-Амуре на улице Вокзальная.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Городская прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее, 20 июня, стало известно, что в реке Клязьме в городе Щелково Московской области обнаружен труп восьмилетнего мальчика. Возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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