Тело ребенка нашли под окнами многоэтажки в Хабаровском крае
В Хабаровском крае под окнами жилой многоэтажки обнаружили тело десятилетнего ребенка. Об этом 23 июня сообщила региональная прокуратура.
Отмечается, что тело было обнаружено в Комсомольске-на-Амуре на улице Вокзальная.
В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.
Городская прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Ранее, 20 июня, стало известно, что в реке Клязьме в городе Щелково Московской области обнаружен труп восьмилетнего мальчика. Возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).