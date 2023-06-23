50 комплексов-разведчиков «Альбатрос» начали применять в зоне СВО

50 новых беспилотных летательных комплексов-разведчиков дальнего действия «Альбатрос М5» применяются в зоне спецоперации для вычисления и уничтожения опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 23 июня сообщил представитель компании-разработчика ООО «Альбатрос» ТАСС.

Отмечается, что «Альбатрос М5» используется при отслеживании перемещения любой техники в зоне спецоперации. Видео с аппарата передается в режиме реального времени, на основе полученных данных определяется точка размещения опорного пункта противника, который берется под контроль для подтверждения собранной информации. После этого определяются координаты опорного пункта, передающиеся подразделениям Вооруженных сил РФ.

Как уточнили в организации, после решения о нанесении удара «Альбатрос М5» может использоваться для наведения, корректировки и фиксации уничтожения опорного пункта противника.

Новый комплекс типа «летающее крыло» обладает широким спектром возможностей, включая сбор сведений о точках нахождения систем противовоздушной обороны (ПВО) противника. «Альбатрос М5» передает сведения в наземный пункт в реальном времени, ретранслирует связь, наводит авиацию и артиллерию на наземные цели, производит наблюдение и мониторинг, получает разведывательные данные и передает их ВС РФ, управляет огнем и дает целеуказания. Вызывая огонь на себя, комплекс получает данные для ВС РФ о точках нахождения ПВО противника.

Кроме того, «Альбатрос М5» обладает высокой степенью защиты от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Комплекс имеет помехозащищенный канал связи, который тяжело глушится. Он также оснащен приемником спутниковой связи, работающим даже в условиях противодействия. Конструкция аппарата позволяет эксплуатировать его даже малоподготовленными экипажами в тяжелых погодных условиях, уточнил разработчик.

Ранее, 20 июня, расчет БПЛА Ивановского гвардейского соединения ВДВ при помощи аппарата «Альбатрос» обнаружил вражескую технику. После этого расчет передал данные о противнике на пункт управления артиллерией, которая ликвидировала технику ВСУ, безуспешно прорывавшуюся в сторону позиций десантников.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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