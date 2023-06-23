В Роскомнадзоре оценили использование обезличенных персональных данных

Использование обезличенных персональных данных позитивно для бизнеса, но несет в себе риски для рядовых граждан. Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер.

По его словам, обезличивание — это такая обработка или преобразование, которое удаляет часть информации о конкретном человеке из персональных данных (ПД).

«Это защищает пользователя от того, что сведения о нем могут быть восстановлены или использованы против него. В обезличенных персональных ПД убраны прямые идентификаторы, которые не позволяют человеку сопоставить их с собой. Но это нетрудно машине, тем, у кого есть вычислительные мощности или доступ к нейронным сетям», — пояснил он.

Вагнер указал на то, что подобные технологии становятся всё более доступными, а порой и бесплатными. При этом он уточнил, что раньше феномен обезличивания рассматривался как мера по защите человека, сегодня же обезличенные данные всё еще персональные.

«Сейчас Минцифры подготовило проект федерального закона, который как раз позволит обеспечить доступ к этим данным без ущерба для человека, без ущемления его в правах. И самое главное, чтобы доступ к этим данным позволял бы нам как обществу получать нужные технологии, в том числе искусственного интеллекта, а не сервисы интернет-пробивок, где можно за небольшую сумму получить сведения о частной жизни человека», — добавил замруководителя Роскомнадзора.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:



«Человек ничего не сможет сделать, если его данные распространяются»