Реклама
Прямой эфир
Мир
Венгрия выдвинула инициативу расширения зерновой сделки для Украины
Мир
В Госдепе исключили присоединение Украины к НАТО во время конфликта
Происшествия
Извержение вулкана Ключевская сопка началось на Камчатке
Мир
В Германии признали неспособность ВСУ справиться с авиацией России
Экономика
В 2024 году под запрет могут попасть цветные ПЭТ-бутылки
Общество
Губернатор Старовойт сообщил о снова сработавшей системе ПВО в Курске
Мир
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Мир
Байден и Моди выступили за свободу судоходства в Юго-Восточной Азии
Общество
Синоптики пообещали москвичам дождь и облачную погоду 23 июня
Мир
В Молдавии опровергли заявления об исторической дружбе с Россией
Мир
ВМС США уловили звук разрушения корпуса «Титана» вскоре после погружения
Экономика
Покупателей иностранных компаний обяжут размещать на бирже 20% акций
Мир
Премьер Индии заявил об угрозе конфронтации в Тихоокеанском регионе

В Роскомнадзоре оценили использование обезличенных персональных данных

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Использование обезличенных персональных данных позитивно для бизнеса, но несет в себе риски для рядовых граждан. Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер.

Явка с паролями: объем утечек персональных данных жителей РФ вырос вдвое
С чем связан повышенный интерес киберпреступников к отечественным компаниям

По его словам, обезличивание — это такая обработка или преобразование, которое удаляет часть информации о конкретном человеке из персональных данных (ПД).

«Это защищает пользователя от того, что сведения о нем могут быть восстановлены или использованы против него. В обезличенных персональных ПД убраны прямые идентификаторы, которые не позволяют человеку сопоставить их с собой. Но это нетрудно машине, тем, у кого есть вычислительные мощности или доступ к нейронным сетям», — пояснил он.

Вагнер указал на то, что подобные технологии становятся всё более доступными, а порой и бесплатными. При этом он уточнил, что раньше феномен обезличивания рассматривался как мера по защите человека, сегодня же обезличенные данные всё еще персональные.

«Сейчас Минцифры подготовило проект федерального закона, который как раз позволит обеспечить доступ к этим данным без ущерба для человека, без ущемления его в правах. И самое главное, чтобы доступ к этим данным позволял бы нам как обществу получать нужные технологии, в том числе искусственного интеллекта, а не сервисы интернет-пробивок, где можно за небольшую сумму получить сведения о частной жизни человека», — добавил замруководителя Роскомнадзора.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Человек ничего не сможет сделать, если его данные распространяются»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023