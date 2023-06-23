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Спортивные дроны в России попросили приравнять к инвентарю

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Всероссийская лига дронов (RDR) попросила Минтранс РФ приравнять спортивные дроны, используемые на различных соревнованиях по запуску таких устройств, к спортивному инвентарю и освободить их от постановки на учет в Росавиации. Инициатива направлена министру транспорта Виталию Савельеву гендиректором лиги Евгением Буфетчиковым. С копией документа от 14 июня ознакомились «Известия».

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Сейчас владельцы дронов с максимальной взлетной массой от 0,15 кг до 30 кг обязаны поставить их на учет в Росавиацию. По данным ведомства на июнь, учтено уже более 82 тыс. БВС (беспилотных воздушных систем).

Как сообщил Евгений Буфетчиков в своем письме, лига с 2016 года занимается развитием спортивных гонок дронов (дрон-рейсинг). Помимо организации соревнований, специалисты лиги тренируют молодых спортсменов, а теперь еще и проводят обучение участников СВО управлению FPV-дронами.

Но в последнее время спортсменам стало всё тяжелее, а порой и невозможно проводить тренировки и соревнования. Препятствиями для этого становятся как обязательная постановка дронов на учет, так и необходимое свидетельство оператора беспилотника, получение разрешения на работы в воздушном пространстве, а также согласование полетов с ФСБ, МВД и другими ведомствами, рассказал «Известиям» Евгений Буфетчиков.

Он предложил приравнять дроны к спортинвентарю и не ставить их на учет в Росавиации. Срок жизни гоночного дрона в среднем — одно соревнование, отмечают в лиге, поэтому ставить их на учет просто бессмысленно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мир вашему дрону: спортивные беспилотники хотят приравнять к инвентарю

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