В некоторых микрофинансовых компаниях после заключения договоров потребзайма физлицам предлагают услуги, но не дают им право выбора на их приобретение или отказ. Об этом говорится в письме регулятора участникам рынка от 7 июня, которое есть в распоряжении «Известий».

Регулятор отмечает, что подобные действия отдельных игроков не в полной мере отвечают интересам граждан и приводят к нарушению либо ограничению их прав. Проставление кредитором отметок о согласии потребителя на оказание ему дополнительных платных услуг на этапах, отличных от процесса заключения договора потребительского займа, рассматривается Центробанком в качестве ненадлежащей практики, говорится в письме. Поэтому Банк России рекомендовал МФО исключить их.

В ЦБ «Известиям» заявили, что в деятельности нескольких участников рынка микрофинансирования выявлены системные случаи навязывания клиентам дополнительных услуг на этапе пролонгации займа. С учетом требований Гражданского кодекса РФ и закона о защите прав потребителей такое поведение кредитора недопустимо. Там отметили: с МФО, допустившими такие практики, Центробанк ведет адресную работу по корректировке бизнес-процессов. Превентивно всем игрокам рынка направлено письмо о недопустимости их использования.

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Продлительный эффект: МФО стали навязывать услуги при пролонгации займа