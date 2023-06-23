Реклама
Прямой эфир
Мир
США поддержали постоянное членство Индии в реформированном СБ ООН
Мир
Нетаньяху заявил о появлении поставляемого ВСУ оружия у границ Израиля
Мир
Венгрия выдвинула инициативу расширения зерновой сделки для Украины
Мир
В Госдепе исключили присоединение Украины к НАТО во время конфликта
Происшествия
Извержение вулкана Ключевская сопка началось на Камчатке
Мир
В Германии признали неспособность ВСУ справиться с авиацией России
Экономика
В 2024 году под запрет могут попасть цветные ПЭТ-бутылки
Общество
Губернатор Старовойт сообщил о снова сработавшей системе ПВО в Курске
Мир
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Мир
Байден и Моди выступили за свободу судоходства в Юго-Восточной Азии
Общество
Синоптики пообещали москвичам дождь и облачную погоду 23 июня
Мир
В Молдавии опровергли заявления об исторической дружбе с Россией
Мир
ВМС США уловили звук разрушения корпуса «Титана» вскоре после погружения

МФО стали навязывать услуги при пролонгации займа

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В некоторых микрофинансовых компаниях после заключения договоров потребзайма физлицам предлагают услуги, но не дают им право выбора на их приобретение или отказ. Об этом говорится в письме регулятора участникам рынка от 7 июня, которое есть в распоряжении «Известий».

Мало и дорого: в России хотят ограничить число микрозаймов на человека
Почему такие кредиты нередко загоняют людей в долговую яму

Регулятор отмечает, что подобные действия отдельных игроков не в полной мере отвечают интересам граждан и приводят к нарушению либо ограничению их прав. Проставление кредитором отметок о согласии потребителя на оказание ему дополнительных платных услуг на этапах, отличных от процесса заключения договора потребительского займа, рассматривается Центробанком в качестве ненадлежащей практики, говорится в письме. Поэтому Банк России рекомендовал МФО исключить их.

В ЦБ «Известиям» заявили, что в деятельности нескольких участников рынка микрофинансирования выявлены системные случаи навязывания клиентам дополнительных услуг на этапе пролонгации займа. С учетом требований Гражданского кодекса РФ и закона о защите прав потребителей такое поведение кредитора недопустимо. Там отметили: с МФО, допустившими такие практики, Центробанк ведет адресную работу по корректировке бизнес-процессов. Превентивно всем игрокам рынка направлено письмо о недопустимости их использования.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Продлительный эффект: МФО стали навязывать услуги при пролонгации займа

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023