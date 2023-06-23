Эксперт назвал вероятное направлении нового наступления украинских сил

Украинские вооруженные формирования в настоящее время пересматривают планы своего контрнаступления, доукомплектовываются, подвозят новые средства вооружения. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Алексей Леонков, комментируя относительно затишье на линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО.

«Набор вооружения и военной техники, которые они использовали в первой фазе, результата не дал. Поэтому, скорее всего, сейчас будет пересмотр. Возможно, будут выбраны другие направления», — отметил он.

В этом контексте подозрительно выглядят события с разрушением дамбы Каховской ГЭС, что привело к обмелению значительных территорий, сказал Алексей Леонков.

«Скорее всего, это и будет направление основного удара. Остальные будут отвлекающими. Но они еще полезут, им нужен результат. Наши войска готовились и готовятся к их ударам», — отметил эксперт.

Ранее 22 июня глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании Совета Безопасности РФ сообщил, что противник снизил активность на линии боевого соприкосновения из-за больших потерь. Всего с 4 по 21 июня ВФУ потеряли более 13 тысяч человек, 246 единиц танков, 595 бронемашин и другую военную технику, рассказал министр.

Сергей Шойгу также оценил объемы возможных поставок западной военной техники Украине. По его словам, в этом году ВФУ получат из-за границы, в частности, 250 танков, 983 бронированные машины. При этом министр выразил уверенность, что «то количество, которое будет поставлено в 2023 году и уже поставлено, оно существенным образом на ход боевых действий не повлияет».

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