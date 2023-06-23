Реклама
Прямой эфир
Общество
Самозанятые смогут регистрировать свои товарные знаки
Мир
В США назвали атаку на Чонгарский мост самовольным решением Киева
Мир
Трое граждан Великобритании погибли в результате ЧП с батискафом
Наука и техника
Российские космонавты завершили выход в открытый космос
Мир
Боррель заявил об отказе Курти и Вучича совместно обсуждать ситуацию в Косово
Мир
В израильской Герцлии от мощного взрыва образовалась большая воронка
Мир
В Пентагоне усомнились в практичности поставок ВСУ комплексов ATACMS
Мир
В Сирии за сутки зафиксировали 18 нарушений режима прекращения огня
Мир
Байден перепутал гимн США с гимном Индии на встрече с Моди
Мир
Reuters узнало об условии Запада для производства оружия на Украине
Мир
Нидерланды заключили контракт с бельгийской фирмой на пулеметы для ВСУ
Мир
Дания запросила поддержку США в обучении летчиков ВСУ применению F-16
Происшествия
У побережья Анапы произошло землетрясение
Сюжет:

Эксперт назвал вероятное направлении нового наступления украинских сил

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские вооруженные формирования в настоящее время пересматривают планы своего контрнаступления, доукомплектовываются, подвозят новые средства вооружения. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Алексей Леонков, комментируя относительно затишье на линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО.

Хорошо горят: с начала контрнаступления ВФУ недосчитались 245 танков
Противник лишился трех–четырех бригад из девяти, собранных для прорыва нашей обороны, оценили эксперты

«Набор вооружения и военной техники, которые они использовали в первой фазе, результата не дал. Поэтому, скорее всего, сейчас будет пересмотр. Возможно, будут выбраны другие направления», — отметил он.

В этом контексте подозрительно выглядят события с разрушением дамбы Каховской ГЭС, что привело к обмелению значительных территорий, сказал Алексей Леонков.

«Скорее всего, это и будет направление основного удара. Остальные будут отвлекающими. Но они еще полезут, им нужен результат. Наши войска готовились и готовятся к их ударам», — отметил эксперт.

Ранее 22 июня глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании Совета Безопасности РФ сообщил, что противник снизил активность на линии боевого соприкосновения из-за больших потерь. Всего с 4 по 21 июня ВФУ потеряли более 13 тысяч человек, 246 единиц танков, 595 бронемашин и другую военную технику, рассказал министр.

Сергей Шойгу также оценил объемы возможных поставок западной военной техники Украине. По его словам, в этом году ВФУ получат из-за границы, в частности, 250 танков, 983 бронированные машины. При этом министр выразил уверенность, что «то количество, которое будет поставлено в 2023 году и уже поставлено, оно существенным образом на ход боевых действий не повлияет».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Днепровские мороки: где ВФУ предпримут новые попытки наступления

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023