Автомобиль скорой помощи опрокинулся в результате ДТП в Астрахани

В Астрахани автомобиль скорой помощи опрокинулся после столкновения с легковым Hyundai. Об этом в четверг, 22 июня, сообщили в пресс-службе УМВД по Астраханской области.

ДТП произошло на улице Победы. Скорая проехала перекресток на красный свет с включенной сиреной и проблесковыми маячками и столкнулась с легковым автомобилем. От удара машина медработников опрокинулась.

О пострадавших в результате аварии не сообщается. В скорой находились водитель, два врача и пожилая пациентка.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее в этот день один человек погиб и трое пострадали в результате аварии с участием мотоцикла, скутера и автомобиля в Новой Москве.