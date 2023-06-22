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Reuters узнало об условии Запада для производства оружия на Украине

Reuters: западные компании готовы производить оружие на Украине, но после конфликта
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo
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Военно-промышленные предприятия западных стран довольно настороженно относятся к перспективам производства оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), выражая готовность производить вооружение непосредственно на Украине только после окончания конфликта. Об этом 22 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на местных предпринимателей.

«Вы просто должны думать о более глобальном положении дел... и о риске, связанном с совместным производством», — передает агентство слова сотрудника американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Corporation Грега Улмера.

Отмечается, что ни один из опрошенных представителей предприятий не выразил интереса в прямых инвестициях во время конфликта.

Также некоторые из глав западных компаний подчеркнули, что существующие законодательные акты могут ограничить возможности сотрудничества с украинской промышленностью даже после завершения конфликта.

Как сообщил старший директор по связям с правительством американского производителя беспилотников General Atomics Никола Джонсон агентству, США «крайне основательно» рассматривают вопросы касательно совместного производства вооружений. При этом всегда оговаривается, что компания не передает «абсолютно все технические новшества иностранному партнеру».

Reuters подчеркивает, что пока большинство производителей вооружения готовы помогать Украине только издалека.

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Ранее, 19 июня, Reuters со ссылкой на заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Сергея Боева написало, что Киев рассчитывает на сотрудничество с западными производителями оружия. В частности, на территории страны могут выпускаться беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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