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На трех улицах Ижевска ограничат скорость до 40 км/ч

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На трех улицах Ижевска ограничат максимальную скорость до 40 км/ч в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации в четверг, 22 июня, сообщает Udm-info.ru.

Так, знак «Ограничение максимальной скорости 40 километров в час» появится на улице Карла Либкнехта от стр. 8 до стр. 10, на улице Орджоникидзе в направлении от ул. Ракетная к стр.2 и на улице 30 лет Победы в направлении от улицы 30 лет Победы к улице 1-я Подлесная.

Также специалисты внесут другие изменения в движении, отмечает ИА «Сусанин». К примеру, на улице Петрова у строения №39 установят знаки «Движение прямо», «Движение направо».

Ранее в июне сообщалось, что началось в Ижевске на улице Кирова началось строительство новой ливневки. Подрядчиком выступает ООО «Стройсервис». Стоимость контракта с фирмой составила 84 млн рублей.

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