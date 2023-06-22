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Молния разрушила памятник архитектуры XIII века в Армении

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Фото: служба охраны историко-культурных музеев-заповедников и исторической среды Армении
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Хачкар (каменный крест) XIII века разрушился после удара молнии в Армении. Об этом 22 июня сообщила служба охраны историко-культурных музеев-заповедников и исторической среды на своем сайте.

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Фото: служба охраны историко-культурных музеев-заповедников и исторической среды Армении

«В селе Кармрашен Вайоцдзорской области от удара молнии поврежден хачкар XIII века. Повреждение во время обхода обнаружили сотрудники областной службы охраны исторической среды», — говорится в сообщении.

Специалисты службы определят дальнейшую судьбу разрушенного памятника.

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