Молния разрушила памятник архитектуры XIII века в Армении

Хачкар (каменный крест) XIII века разрушился после удара молнии в Армении. Об этом 22 июня сообщила служба охраны историко-культурных музеев-заповедников и исторической среды на своем сайте.

Фото: служба охраны историко-культурных музеев-заповедников и исторической среды Армении

«В селе Кармрашен Вайоцдзорской области от удара молнии поврежден хачкар XIII века. Повреждение во время обхода обнаружили сотрудники областной службы охраны исторической среды», — говорится в сообщении.

Специалисты службы определят дальнейшую судьбу разрушенного памятника.

Ранее, 22 мая, произошел крупный пожар в историческом почтовом отделении Манилы на Филиппинах. В результате пожара были уничтожены деревянные конструкции здания — от подвала до третьего этажа. Оно было построено в 1926 году и являлось туристической достопримечательностью города.