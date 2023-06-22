Отделение ранней реабилитации пациентов после инсульта открыли в Астрахани

В Астрахани открыли новое отделение ранней реабилитации пациентов после инсульта. Оборудование для отделения приобретено в рамках федеральной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Пациентов принимают на базе регионального сосудистого центра ГКБ № 3 имени С.М. Кирова. Отделение оснастили оборудованием экспертного класса для реабилитации граждан с нарушениями функций центральной нервной и периферической систем. Об этом сообщает «Астрахань 24».

Многие тренажеры оснащены биологической обратной связью Это позволяет специалистам осуществлять неинвазивный контроль и измерять параметры организма во время выполнения функциональных тестов. Врачи детально разрабатывают и корректируют программу реабилитации на основе данных диагностики на протяжении всего периода реабилитации пациента.