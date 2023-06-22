Подросток пострадал во время пожара на стадионе в Снежногорске

Крупный пожар произошел на строящемся стадионе в Снежногорске Мурманской области. Пострадал подросток, он надышался продуктами горения. Медики оказали ему помощь, но от госпитализации он отказался.

Как уточняет ИА «Би-порт», информация о возгорании поступила на пульт дежурного накануне, 21 июня, в 17:32. К моменту прибытия пожарных на стадионе горели пластиковые модули покрытия футбольного поля. Огонь повреждены бытовое строение и два здания. Общая площадь пожара составила 18 кв. м.

По факту случившегося полиция проводит проверку. Причина пожара неизвестна, ее устанавливают сотрудники федерального государственного пожарного надзора.

Ранее, 15 июня, крупный пожар произошел на территории лодочных гаражей в Зеленоборском в Мурманской области. Пострадали 15 деревянных гаражей и 20 одноэтажных хозяйственных построек.