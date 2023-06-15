Свыше 30 гаражей и хозпостроек пострадали при пожаре в Мурманской области

Крупный пожар произошел на территории лодочных гаражей в Зеленоборском (Мурманская область). Пострадали 15 деревянных гаражей и 20 одноэтажных хозяйственных построек.

Информация о возгорании поступила днем 14 июня. Пожар разгорелся в 100 м от жилого дома по улице Заводской, существовала угроза перехода огня на строение. Пожару присвоили ранг 1БИС.

Полностью ликвидировать горение удалось только около полуночи 15 июня. Общая площадь горения составила 240 кв. м, пишет ИА «Би-порт». В тушении участвовали 11 человек и четыре единицы техники.

Ранее в этот день сообщалось о горении шести гаражных боксов на Слободской улице в Санкт-Петербурге. Владельцы соседних помещений вынесли имущество, чтобы уберечь от огня.