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ФСБ пресекла канал незаконной миграции иностранных граждан в Россию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с МВД РФ пресекла канал незаконной миграции иностранных граждан на территории России. Об этом 22 июня сообщил Центр общественный связей (ЦОС) ФСБ.

«В рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ задержаны организатор противоправной деятельности и его пособники — шесть граждан Российской Федерации. В ходе обысков по местам их проживания выявлена оборудованная лаборатория по изготовлению поддельных документов», — сообщили в ведомстве.

Также были изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, станки для резки, сшивки и ламинирования паспортов. У нарушителей обнаружили 100 расшитых паспортов РФ, 50 голографических наклеек для них, 2 тыс. листов бумаги с водяными знаками видов на жительство в РФ и паспортов Абхазии и прочие поддельные документы.

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Ранее, 14 февраля, ФСБ России совместно с Росгвардией задержала членов преступной группы, которая занималась легализацией мигрантов через заключение фиктивных браков и установление отцовства над детьми. Задержаны организатор и четверо участников группы. Организатора заключили под стражу.

4 января официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ведомство подготовило законопроект, направленный на исключение возможности для иностранцев через фиктивные браки легализовать свой статус в России.

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