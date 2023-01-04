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МВД подготовило законопроект, исключающий фиктивные браки мигрантов для легализации в РФ
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МВД подготовило законопроект, исключающий фиктивные браки мигрантов для легализации в РФ

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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МВД подготовило законопроект, направленный на исключение возможности для иностранцев через фиктивные браки легализовать свой статус в России. Об этом сообщила 4 января официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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«Разработан проект федерального закона, направленный на <...> исключение использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения <...> миграционного статуса на территории России», — приводит ТАСС ее слова.

Волк отметила, что в настоящее время по данному законопроекту проводится процедура межведомственного согласования.

По ее словам, за 11 месяцев прошлого года «территориальными органами МВД России принято около 400 решений об аннулировании ранее выданных иностранным гражданам разрешительных документов для проживания в РФ в связи с признанием недействительным в судебном порядке брака, заключенного данными лицами с гражданами РФ».

В октябре в Саратовской области задержали подозреваемых в организации незаконной миграции. Они помогали иностранцам в получении российского гражданства через заключения фиктивных браков с жителями региона.

В марте ФСБ задержала в Свердловской области двоих мужчин, которые заключали незаконные браки между прибывшими в Россию иностранцами и российскими гражданами.

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