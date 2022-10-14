Причастных к организации незаконной миграции задержали под Саратовом

В Саратовской области задержали подозреваемых в организации незаконной миграции. Их деятельность пресекли оперативники уголовного розыска и сотрудники управления по вопросам миграции главка. Силовую поддержку во время операции оказали спецподразделения Росгвардии.

ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД сообщает, что подозреваемые помогали трудовым мигрантам в получении российского гражданства. Они заключали фиктивные браки с жителями Саратовской области.

Причем для иностранцев подбирали жен и мужей из граждан, ведущих маргинальный образ жизни. Будущие супружеские пары регистрировали в так называемых «резиновых» квартирах, после чего подавали заявления в загсы. Для того, чтобы ускорить процесс регистрации, специалистам отделов предоставлялись справки о беременности.

Полиции удалось установить причастность подозреваемых к четырем фактам. Возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают дополнительные эпизоды преступлений.

Ранее сообщалось, что в Томской области в этом году на 35% по сравнению с 2021 годом выросло количество нарушений миграционного законодательства. За восемь месяцев полиция привлекла за это к ответственности более 2 тыс. иностранных граждан, в основном граждан Казахстана и Узбекистана.