Сбивший на машине замдиректора саратовской гимназии осужден на 4 года

В городе Балашов Саратовской области вынесли приговор местному жителю, виновному в ДТП, в котором погибла замдиректора гимназии №1 Наталия Курмелева. Суд приговорил мужчину к четырем годам колонии-поселения с лишением права управления транспортным средством на три года.

Авария произошла вечером 22 декабря 2022 года возле дома на улице Орджоникидзе. Водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил двух женщин. 26-летняя жительница Романовского района получила травмы, а 64-летння Наталия Курмелева скончалась от повреждений, до приезда скорой помощи.

Водитель скрылся с места происшествия, но его задержали на территории Аркадака, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Ранее, 21 июня, сообщалось, что трехлетний ребенок и четверо взрослых пострадали в аварии в Саратовской области. Около села Барки Балашовского района столкнулись Toyota и Lada Kalina.