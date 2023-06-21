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В ДТП под Саратовом пострадали ребенок и четверо взрослых

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Фото: УГИБДД по Саратовской области
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Трехлетний ребенок и четверо взрослых пострадали в аварии в Саратовской области. Об этом 21 июня в Telegram-канале сообщил глава минздрава региона Олег Костин.

«Около села Барки Балашовского района столкнулись два легковых автомобиля (Toyota и Lana Kalina)», — написал он.

Министр добавил, что ребенок и двое взрослых были доставлены в больницу попутным транспортом, еще двоим пострадавшим помощь оказали на месте.

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Ранее в этот же день шесть человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в результате ДТП в селе Сепыч Пермского края. По предварительным данным, 22-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2110.

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