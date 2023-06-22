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Ребенок пострадал при столкновении гидроцикла и катера в Пскове

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Девочка-подросток пострадала в результате столкновения гидроцикла и катера на реке Великой в Пскове. Об этом сообщает ИА FlashNord со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Авария произошла 21 июня. Гидроцикл, которым управлял мужчина, столкнулся с катером. Пассажирка гидроцикла 2007 года рождения получила различные травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

Псковская лента новостей пишет, что причиной происшествия могло стать нарушение при перевозке пассажира. Пострадавшая девочка сидела впереди, из-за чего у ее отца — водителя квадроцикла — были скованы движения. В результате мужчина не справился с управлением. На катере находилась семья из трех человек.

19 июня в Марий Эл резиновая моторная лодка столкнулась с теплоходом. Один мужчина получил травмы и утонул, второго мужчину удалось спасти.

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