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Пользователи «ВКонтакте» получат эксклюзивный доступ к чатам для владельцев NFT

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Фото: ТАСС/Максим Стулов
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Держатели NFT во «ВКонтакте» смогут вступать в закрытые чаты сообществ с эксклюзивным контентом и свежими новостями. Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе социальной сети.

«Мы продолжаем развивать нашу web3-платформу — сделали NFT новым видом контента в соцсети, который пользователи могут публиковать на своих страницах, делиться с друзьями. Внутри «ВКонтакте» вы сможете поделиться своей коллекцией цифрового арта или найти покупателей на редкий токен. Видим, что интерес нашей аудитории к NFT растет, рассчитываем, что новые механики помогут повысить виральность дропов на платформе и охватить больше пользователей», — отметила СЕО «ВКонтакте» Марина Краснова.

В эксклюзивный чат попадут пользователи, у которых есть привязанный к профилю криптокошелек с определенным NFT, вступить в беседу можно будет по ссылке. Вместе с переводом токена другому пользователю передастся и доступ в связанные с ним чаты.

Кроме того, появилась возможность делиться NFT в постах и историях или пересылать их. Пользователям станет доступна подробная информация о каждом токене: его создатель, блокчейн, коллекция, редкость и уникальные атрибуты, добавили в пресс-службе.

«Запуск закрытых чатов станет одним из важных шагов к новым возможностям соцсети, связанным с технологией NFT, в числе которых доступ к эксклюзивному контенту от креаторов. В ближайшее время мы планируем добавить новые web3-сценарии, чтобы авторы получали больше инструментов монетизации, а пользователи — новые форматы взаимодействия с контентом. До конца года мы запустим NFT-маркетплейс, который планируем сделать основной площадкой в России по торговле токенами», — указал СЕО «ВКонтакте» Александр Тоболь.

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В мае «ВКонтакте» провела дроп первой собственной NFT-коллекции CryptoSpotty, созданной в коллаборации с цифровыми художниками. Самый дорогой токен от Жени Зубкова ушел на аукционе за 201 тыс. рублей, а всего удалось собрать почти 2,8 млн рублей. Все полученные средства переданы на благотворительность: они пойдут на восстановление памятника архитектуры — Дома Бака. Коллекцию из 8 тыс. токенов раскупили менее чем за час, а обладателями NFT стали более 3 тыс. пользователей.

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