Два человека погибли в ДТП в Тверской области
Легковой автомобиль врезался в дерево на трассе в Тверской области. Два человека погибли.
Авария произошла днем 21 июня в Калининском районе. По данным «Тверских ведомостей», 50-летний водитель ехал со стороны деревни Труново в направлении Старого Погоста. Автомобилист не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего потерял управление и допустил наезд на дерево.
Сам водитель и его пассажир скончались на месте. В ГИБДД уточнили, что потерпевшие не были пристегнуты ремнями безопасности.
В Якутске водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу и совершил столкновение с машиной Suzuki. От удара первая иномарка опрокинулась. Пять человек получили травмы.