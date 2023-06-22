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Дело о массовых беспорядках в колонии в Ангарске передали в суд

Дело о бунте в ангарской колонии № 15 передали в областной суд
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Фото: СУ СКР
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Следственные органы Иркутской области завершили расследование уголовного дела, которое возбудили после бунта заключенных в исправительной колонии № 15 в Ангарске в 2020 году. Об этом в четверг, 22 июня, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Фигурантами дела стали 19 человек. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности исправительного учреждения, совершенная организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников исправительной колонии») и ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ («Организация и участие в массовых беспорядках»).

В СК сообщили, что объем уголовного дела составил 185 томов, а также было проведено более 500 судебных экспертиз. В данный момент дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Инцидент произошел 10 апреля 2020 года. После отбоя один из осужденных в штрафном изоляторе отказался подчиняться требованиям сотрудников колонии и нецензурно выражался в их адрес. Заключенный мешал проведению личного обыска, толкал сотрудников учреждения и подстрекал других осужденных.

В это время несколько заключенных в соседних камерах нанесли себе телесные повреждения, разбив стекла камер видеонаблюдения, и напали на сотрудника учреждения. После этого на территории колонии возник пожар, причиной его стал поджог, который устроили заключенные.


Огнем были уничтожены четыре производственных цеха, здания пожарной части, учебного цеха и два подсобных строения. Всего в тушении пожара участвовали 51 человек и 12 единиц техники.

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