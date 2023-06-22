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Су-34 ВС РФ нанес удар по войскам интернационального легиона

МО: Су-34 ВС РФ нанес удар по войскам интернационального легиона на купянском направлении
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Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
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Экипаж истребителя Су-34 российской группировки войск «Запад» нанес удар по сосредоточению живой силы и военной технике из состава интернационального легиона на купянском направлении. Об этом рассказал в четверг, 22 июня, начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 авиационной группировки войск «Запад» нанес ракетно-бомбовый удар по сосредоточению живой силы, вооружению, военной и специальной технике из состава интернационального легиона в районе населенного пункта Ковшаровка», — сказал он ТАСС.

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Накануне в оборонном ведомстве заявили, что на купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовиков Су-25 группировки войск «Запад» нанесли десять авиационных ударов по пунктам временной дислокации противника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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