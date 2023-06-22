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Вылечить рак легких помогут наноаэрозоли

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Российские ученые разработали способ лечения рака легких с помощью аэрозоля с частицами препарата размером около 100 нанометров. Такие ингаляции адресно воздействуют на пораженную область, что снижает тяжелые побочные эффекты.

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Разработку осуществили специалисты из Института теоретической и экспериментальной биофизики Российской академии наук совместно с коллегами из НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, Сколковского института науки и технологий и ряда других российских научно-исследовательских учреждений. Результаты научной работы опубликованы в международном научном журнале.

В качестве действующего вещества специалисты использовали блеомицин. По словам ученых, при использовании наноаэрозольной формы достаточно в 100 раз меньшей концентрации лекарства в крови по сравнению с внутрибрюшинным введением.

«Наши исследования показали, что частицы такого размера при вдыхании достигают глубоких отделов легких, а оттуда попадают в кровь. При этом частицы аэрозоля обладают слабым электрическим зарядом, что в два раза повышает скорость их оседания в легких по сравнению с нейтральными частицами», — пояснил соавтор разработки работы Игорь Канев старший научный сотрудник Лаборатории тераностики и ядерной медицины ИТЭБ РАН.

Для экспериментов специалисты из Пущино использовали оборудование собственной разработки. По словам ученых, установка позволяет превратить в наноаэрозоль практически любое вещество.

Эксперты отрасли считают, что для российской промышленности нетрудно освоить серийное изготовление приборов для генерации аэрозольной формы лекарственных средств.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нано попробовать: лечить рак легких помогут аэрозоли

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