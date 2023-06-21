В Петербурге три терьера растерзали мальтипу на глазах у хозяйки
В Санкт-Петербурге три собаки без намордников загрызли мальтипу на глазах у его хозяйки, сообщает в среду, 21 июня, телеканал «78» со ссылкой на осведомленный источник.
Инцидент произошел двумя днями ранее во время дневной прогулки в одном из районных парков. Три стаффордширских терьера сорвались с поводка и набросились на 24-летнюю девушку с маленькой собачкой. Агрессивные псы искусали мальтипу, в результате чего она умерла.
По словам источника, подобный случай с терьерами происходит не впервые. Хозяйки погибшей собаки был нанесен как моральный, так и материальный ущерб. Своего питомца она покупала за 130 тыс. рублей.
Ранее в июне зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко заявила, что в России необходимо повысить ответственность хозяев за своих собак с помощью обязательного чипирования животных. Для этих целей готовится ряд поправок в действующее законодательство.