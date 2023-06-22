22 июня — Кириллин день: история и традиции праздника

Каждый год 22 июня православная церковь празднует Кириллин день в память о святителе Кирилле Александрийском и преподобном Кирилле Белозерском. В 2023 году он выпадает на четверг. О том, что можно и нельзя делать в этот праздник и какие с ним связаны приметы, читайте в материале «Известий».

Кириллин день в 2023 году — история

В Кириллин день чествуются два православных деятеля, оказавших значительное влияние на своих современников. Первый, святитель Кирилл Александрийский, жил в IV–V веках. Он родился в состоятельной египетской семье и получил светское образование, но всегда стремился к изучению Священного Писания. Его усердие и талант заметил патриарх Александрийский Феофил и поручил тогда еще юноше читать проповеди. После смерти патриарха святитель Кирилл был единогласно избран его преемником.

Святитель Кирилл Александрийский считается одним из величайших богословов и полемистов своего времени. Он выступал за чистоту веры и ревностно охранял ее от ереси и язычников.

Вторым деятелем, которого почитают в Кириллин день, является преподобный Кирилл Белозерский, живший на рубеже XIV–XV веков. Он принял иночество в Симоновом монастыре и быстро обрел уважение среди братии. В 1390 году он стал игуменом, однако вскоре сложил с себя этот сан, так как искал не признания, а безмолвия и уединения. Как простой монах, он ушел в глухие места на берегу Белого озера в Вологодской области, к которым, по преданию, его направила сама Богородица. Однако и там к нему продолжали приходить последователи, и он отказался от безмолвия.

В 1397 году преподобный Кирилл построил храм Успения Пресвятой Богородицы и ввел правило: в святой обители все должны сохранять молчание. Говорить разрешалось только во время молитвы и богослужения.

Считается, что преподобный Кирилл был чудотворцем и обладал даром исцеления. Так, когда он раздавал нуждающимся хлеб из запасов обители, тот не кончался, хотя обычно его не хватало даже для братии.

Кроме того, преподобный Кирилл написал несколько богословских трудов. До наших дней дошли только его послания русским князьям, в которых отразились смиренный характер, миролюбие и мудрость преподобного.

Кириллин день в 2023 году — что можно и нельзя делать

В народе Кириллин день называли расцветом лета, потому что он следовал за летним солнцестоянием. Считается, что в этот день можно делать всё, что связано с землей, например, сажать позднюю рассаду, собирать лечебные травы и землянику, которая начинает поспевать к этому времени. Существовало поверье, что если в Кириллин день на рассвете выйти за околицу и умыться росой, улучшится здоровье.

Этот праздник также считается удачной датой для свадьбы или признания в любви. Согласно народным верованиям, созданная в этот день семья будет крепкой и счастливой.

При этом в Кириллин день нельзя ссориться, спорить и ругаться, так как это может навлечь на человека и его близких беду. Также не стоит надевать темную одежду — считается, что это привлечет в дом горе и неудачи. Чтобы избежать пожара, не нужно разжигать костер рядом с домом. По поверьям, огонь привлекает нечисть, которая может поджечь жилище.

Кроме того, в Кириллин день нельзя рассказывать кому-либо свои планы, иначе они не сбудутся.

Кириллин день в 2023 году — приметы

Вокруг Кириллина дня также сформировалось множество народных примет. Например, сон, увиденный в праздник, обязательно сбудется, но не сразу, а через пять лет. По поведению птиц и насекомых в этот день можно предсказать погоду. Так, если вороны кричат, будет дождь. Если же в пасмурный день пчелы не спешат спрятаться в улей, осадков не будет.

Кроме того, считалось, что в Кириллин день нельзя убивать комаров, чтобы их не стало больше, а после праздника количество кровососов пойдет на убыль.