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«Роснефть» нарастит объемы экспорта топлива в Монголию

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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«Роснефть» в ближайшие месяцы нарастит объемы экспорта топлива в Монголию. Об этом на встрече договорились глава российской нефтяной компании Игорь Сечин и председатель великого государственного хурала (парламента) Монголии Гомбожав Занданшатар.

«Монголия является нашим стратегическим партнером в области энергетики. Мы гарантируем надежность поставок в страну», — заявил Сечин.

На встрече, в частности, была достигнута договоренность о компенсационных мерах в случае форс-мажорных обстоятельств, влияющих на поставки. «В частности, речь идет о восполнении объема нефтепродуктов, недопоставленного в июне текущего года в связи с затовариванием железнодорожных путей на территории Монголии. Согласно достигнутым договоренностям, данный объем будет компенсирован в ближайшие месяцы», — рассказали в пресс-службе «Роснефти».

Также одной из ключевых тем переговоров стала стабильность ценообразования поставок нефтепродуктов: стороны подтвердили приверженность гибкому рыночному подходу в установлении цены.

Сечин и Занданшатар отметили дружественный характер двусторонних отношений России и Монголии. Так, в ходе встречи был отмечен вклад великого хурала в принятие в декабре 2022 года изменений в законодательство страны, благодаря которым стали возможны поставки авиатоплива на топливно-заправочный комплекс нового аэропорта «Чингис Хан» в Улан-Баторе.

«Роснефть» работает на монгольском рынке нефтепродуктов с 2005 года. Общий объем поставок составил 13,7 млн тонн.

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