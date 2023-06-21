Бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель наградили баварским орденом «За заслуги», сообщает немецкое издание Stern 21 июня.

Премьер Баварии и председатель партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер лично вручил орден Меркель, отметив, что она провела страну через путь тяжелых кризисов.

В свою очередь, бывший канцлер подчеркнула, что удостоиться этой награды для нее является «большой честью».

Орден «За заслуги» вручается с 1957 года в знак почитания и благодарного признания за выдающиеся заслуги перед Свободным государством Бавария и баварским народом. Согласно постановлению, обладателями награды одновременно могут быть только 2 тыс. ныне живущих человек. Среди них — телеведущая Барбара Шёнебергер, актер Кристиан Трамиц, триатлонистка Энн Хауг и футбольный тренер Ханси Флик.

Меркель покинула пост канцлера ФРГ в декабре 2021 года после 16 лет правления страной. Ей не хватило 10 дней, чтобы превзойти рекорд Гельмута Коля по времени работы на посту канцлера. Таким образом Меркель стала третьей по продолжительности правления в истории Германии после рейхсканцлера Отто фон Бисмарка (19 лет) и Коля (16 лет и 26 дней).