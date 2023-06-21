Комментатором основных моментов Уимблдона впервые станет ИИ

Искусственный интеллект станет спортивным обозревателем. Алгоритм будет комментировать ролики с матчей на Уимблдоне. Роботам доверят только видео с нарезкой основных моментов, передает телеканал «Известия». Прямой эфир по-прежнему останется прерогативой человека. Оценить работу ИИ можно будет на сайте и мобильном приложении турнира.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.