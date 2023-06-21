Проверку по факту гибели мужчины на пожаре организовали в Астрахани

В Астрахани организована проверка по факту гибели мужчины 1982 года рождения во время пожара. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Пожар произошел 20 июня в одноэтажном многоквартирном доме по улице Луговой в Советском районе города. После локализации возгорания спасатели обнаружили тело мужчины. Им оказался хозяин жилища 1982 года рождения.

По факту гибели человека организована проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства устанавливаются.

Как уточняет «Астрахань-24», площадь пожара составила 140 кв. м. В тушении от МЧС были задействованы 15 человек и три единицы техники.

В тот же вечер полностью сгорел жилой дом в Стругокрасненском районе Псковской области. Погибла женщина 1978 года рождения.