Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Псковской области
Жилой дом полностью сгорел в Стругокрасненском районе Псковской области. Женщина 1978 года рождения погибла.
Трагедия произошла вечером 20 июня в деревне Новоселье. По предварительной версии, причиной пожара стал поджог, пишет Псковская лента новостей. Соседний дом удалось спасти от огня. По факту пожара проводится проверка.
Еще один пожар произошел в деревне Узкое Усвятского района. Причиной возгорания стало короткое замыкание в холодильной камере в квартире. В Великих Луках мусор загорелся на балконе дома по улице Радищева.
В Карелии пожар уничтожил многоквартирный дом в Медвежьегорске. Также пострадали хозяйственные постройки и соседний дом. Площадь горения составила свыше 400 кв. м. Без жилья остались 28 человек.