Росалкогольрегулирование поддержало идею введения минимальных цен на пиво

Росалкогольрегулирование поддерживает инициативу введения минимальных цен на пивоваренную продукцию, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства 21 июня.

Там подчеркнули, что эффективность такого механизма была неоднократно доказана в случае с крепким алкоголем.

«[Минимальные цены] позволяют лишить нелегального производителя его единственного конкурентного преимущества, а именно запредельно низкой цены продукции, которая достигается в том числе путем ухода от уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством, а также использованием при производстве самого низкосортного сырья», — объяснили в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка.

Ранее в этот день «РИА Новости» сообщило, что думский комитет по экономической политике рекомендовал Минфину и Росалкогольрегулированию изучить возможность введения минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, а также создание реестра дистрибьютеров этой продукции. В Министерстве финансов России заявили, что поддерживают такую идею.

19 июня Национальная ассоциация производителей сидра также предложила установить МРЦ на этот напиток.