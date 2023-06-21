На корпусе пропавшего батискафа «Титан» были признаки циклической усталости — пишет NBC со ссылкой на интервью основателя OceanGate Стоктона Раша от 2020 года. Тогда предприниматель сказал, что корпус батискафа, предназначенного для экскурсий к «Титанику», «демонстрировал признаки циклической усталости», передает телеканал «Известия». Таким образом, судно могло погружаться максимум на 3 тыс. м. В то время как затонувший в начале ХХ века круизный лайнер «Титаник» лежит на глубине 3,8 тыс. м.

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