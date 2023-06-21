Житель Магаданской области погиб при изготовлении пугача от медведей

В Магаданской области следователи выясняют обстоятельства смерти жителя поселка Сеймчан, который погиб при изготовлении самодельного пугача от медведей. Об этом в среду, 21 июня, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Трагедия произошла утром в жилом доме на улице Советской. Мужчина собирался на рыбалку и решил изготовить устройство для отпугивания медведей. Внезапно пугач взорвался у 52-летнего рыбака в руках. От полученных травм потерпевший скончался на месте, пишет ИА MagadanMedia.

На место инцидент выехал руководитель Ягоднинского межрайонного следственного отдела СК. Проводится проверка.