Скончался режиссер фильмов группы «Чайф» Кирилл Котельников

Группа «Чайф» сообщила 21 июня о смерти режиссера своих фильмов Кирилла Котельникова.

«Опечалены уходом нашего товарища Кирилла Котельникова. Кирилл из тех светлых людей, с которыми хочется дружить, общаться и работать. Всё это у нас было. Спасибо, Кирилл», — сообщила группа во «ВКонтакте».

О причинах смерти не сообщается.

Котельников снял для «Чайфа» фильмы «Сон в красном тереме», «Все девушки Бонда», «С чего начинается Родина», «Не передовая».

Также Котельников являлся режиссером фильма «Картонная пристань» и сериала «Гриша Субботин».