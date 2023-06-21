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Ремонт улицы Караимской в Симферополе планируют завершить до конца года

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В Симферополе (Республика Крым) до конца года планируют завершить ремонт улиц Караимской, Кавказской и Пролетарской, переходящих одна в другую. Об этом сообщил председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

«Рабочих в достаточном количестве — 128 монтажников, 8 дорожников, также служба геодезии, 20 единиц экскаваторов, 18 единиц самосвалов, катки», — рассказал Гоцанюк.

Сейчас подрядчик занимается прокладкой водопровода и ливневки, переустраивает светофоры и проводит ряд других работ. Открыть движение по всем трем улицам планируется уже 1 сентября, а полностью завершить строительство — до конца 2023 года.

Как уточняет ИА «Крыминформ», капремонт магистральной дороги в центре Симферополя, состоящей из трех улиц, стартовал 15 июля 2022 года. С 3 октября движение по ней было полностью перекрыто.

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