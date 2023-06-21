Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Самарской области

В Кинель-Черкасском районе Самарской области в результате столкновения микроавтобуса с фургоном пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 20 июня на 95-м км автодороги Самара – Бугуруслан. По предварительным данным, 62-летний водитель микроавтобуса Peugeot Traveller не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди фургоном ГАЗ-3010GA.

В результате ДТП пострадали водитель Peugeot и два его пассажира: мальчик 2017 года рождения и женщина 1959 года рождения, пишет НИА «Самара». Их доставили в больницу. Информация о состоянии пострадавших не приводится.

21 июня сообщалось, что трехлетний ребенок и четверо взрослых пострадали в аварии в Саратовской области. Около села Барки Балашовского района столкнулись Toyota и Lada Kalina.